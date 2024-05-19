Beyoğlu\'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile ilgili olarak 11 Mayıs'ta Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada, 3 kilogram civarında uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu, 40 bin 635 lira, 895 dolar, 60 avro, 50 sterlin ve 1 külçe altın ele geçirildi, iş yeri sahipleri P.Y. ve İ.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 860 gram uyuşturucu madde bulundu.

P.Y. ve İ.S'nin sahibi olduğu iş yerinin ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği öğrenildi.

Zanlıların çeşitli suçlardan 18 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.