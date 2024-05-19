Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu\'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin iş yerinin ruhsatsız olduğu ve mühürlendiği belirtildi.

19.05.2024 17:55
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Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile ilgili olarak 11 Mayıs'ta Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada, 3 kilogram civarında uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu, 40 bin 635 lira, 895 dolar, 60 avro, 50 sterlin ve 1 külçe altın ele geçirildi, iş yeri sahipleri P.Y. ve İ.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 860 gram uyuşturucu madde bulundu.

P.Y. ve İ.S'nin sahibi olduğu iş yerinin ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği öğrenildi.

Zanlıların çeşitli suçlardan 18 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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