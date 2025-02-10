Beyoğlu\'nda Vergi Dairesi\'nde Yangın

Beyoğlu'nda, vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişhane Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.???????
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