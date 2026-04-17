Beyoğlu'nda Yankesicilikle Telefon Çalan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda 16 Nisan'da yürürken cep telefonunun olmadığını fark eden A.K'nin, hırsızlık şüphesiyle yaptığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, A.K'nin cep telefonunun bir kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti.

Ekipler, kimliğini ve adresini belirledikleri şüpheli Y.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.