Beyoğlu'ndaki Zincirleme Kazada Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan temizlik işçisi Uğur Tilkici (34), tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay

Tarlabaşı Bulvarı'nda İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, Uğur Tilkici'nin de aralarında bulunduğu 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan Özel Halk Otobüsü şoförü F.A. (61), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti. Kayıtta, İETT otobüsünün ticari araca çarptıktan sonra bir taksiye vurduğu, taksinin de önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Hafif ticari aracın, çarpmanın etkisiyle iki yolun ortasındaki demir bariyere çıkması, çevredeki yayaların da kaçışması görüntülerde yer alıyor.