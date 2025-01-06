Beyoğlu Sineması'nda Fransız Filmleri Gösterilecek

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Beyoğlu Sineması'nın uzun süredir devam eden ve ilgi gören "Ülke Sineması" programının bu ayki konuğu Fransa olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültürün hazırladığı program, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirecek.

Program kapsamında 8-19 Ocak arasında Fransız sinemasından özel bir seçki ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Hem büyüklere hem de çocuklara yönelik 9 yapımın yer aldığı programda, 3 filmden oluşan bir kısa film seçkisi de gösterilecek.

Programın ilk haftasında 8 Ocak Çarşamba günü 19.00'da "Serseri Aşıklar", 9 Ocak'ta "Süper-8 Yılları", 10 Ocak'ta "5'ten 7'ye Cleo", 11 Ocak'ta "Birlikte", 12 Ocak'ta "Herkes İş Başına" ve "Linda Tavuk İstiyor" adlı filmler gösterilecek.

İkinci haftada ise 15 Ocak'ta Xavier Gionnoli'nin yönettiği "Sönmüş Hayaller", 18 Ocak'ta "Av Köpeği", 19 Ocak'ta Eric Besnard'ın yönettiği "Leziz" filmi ile aynı gün "Bahçe", "Kabuğun Altındaki Sessizlik", "Ayakkabıdaki Taş" ve "Ağaç"tan oluşan kısa film seçkisi izleyicilerle buluşacak.

"Ülke Sineması: Fransa" programının ücretsiz biletleri, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Beyoğlu Sineması'nın tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.