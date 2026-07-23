Beyoğlu'nda metruk bina otomobilin üzerine çöktü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda metruk bina otomobilin üzerine çöktü

23.07.2026 18:20
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Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sırasında sokakta park halinde olan 34 BFA 518 plakalı otomobil, moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk bina otomobilin üzerine çöktü - Son Dakika

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