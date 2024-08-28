Beypazarı Belediye Başkanı Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı ile Buluştu

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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) gümüş madalya kazanan Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı ile buluştu.

Kasap, Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçeye davet edilen takımı konakladıkları tesiste ziyaret etti, sporcuları ve teknik ekibi başarıları dolayısıyla kutladı.

Takımın başarısıyla gurur duyduklarını belirten Kasap, "Özel sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarıyla her zaman gurur duyacağımız bu sporcular, azim ve kararlılıkla oynadıkları maçta başarıyı elde ettiler." dedi.

Sporcular, Başkan Özer Kasap'a forma hediye etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal ise takıma ilçenin tarihi mekanlarını tanıtacaklarını kaydetti.