Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Tuncer Kaplan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde esnafı ziyaret etti. Kaplan, çarşı merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti ve hayata geçirecekleri projelerle ilçeye ivme kazandıracaklarını belirtti. Ayrıca, gazeteci Yaşar Tonbak'ı da ziyaret eden Kaplan, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaların yer aldığı kitabını imzalayarak hediye etti.

15.02.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kaplan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaplan, seçim çalışmaları kapsamında çarşı merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Gazeteci Yaşar Tonbak'ı da ziyaret eden Kaplan, hayata geçirecekleri projelerle ilçeye ivme kazandıracaklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Kaplan, çeşitli ziyaretlerle esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti.

Kaplan, ziyaretinde 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaların yer aldığı "Anlatamam Görmem Lazım" adlı kitabını imzalayarak, Tonbak'a hediye etti.

Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement