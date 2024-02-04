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Beypazarı Belediyesi Karagöl Yaylası'nda Kar ve Doğa Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi Karagöl Yaylası'nda Kar ve Doğa Şenliği düzenlendi

Beypazarı Belediyesi Karagöl Yaylası\'nda Kar ve Doğa Şenliği düzenlendi

Beypazarı Belediyesi, 1550 rakımlı Karagöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kar ve Doğa Şenliği'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şenlikte off-road yarışları, yürüyüşler, ata binme etkinlikleri ve gösteriler yapıldı. Ancak yeterli kar olmadığı için bazı etkinlikler iptal edildi.

04.02.2024 18:21
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Beypazarı Belediyesi Karagöl Yaylası'nda "Kar ve Doğa Şenliği" düzenledi.

1550 rakımlı Karagöl Tabiat Parkı'ndaki şenlikte bazı etkinlikler yeterli kar olmadığı için yapılamadı.

Karagöl çevresinde yapılan yürüyüşün ardından, çeşitli bölgelerden katılan off-roadcular, kendileri için düzenlenen parkurda kıyasıya mücadele etti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, birlikte start verirken, off-road yarışlarında ilginç görüntüler oluştu. Bazı araçlar çamura saplanırken bazı araçlar da devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karagöl Yaylası'ndaki şenlik, çocukların ve yetişkinlerin ata binmesi, çocuk etkinlikleri, sokak oyunları, gösteriler yapıldı. Belediye katılımcılara yemek ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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