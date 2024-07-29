Beypazarı Belediyesi Uluslararası 1. Halk Dansları ve Müzik Festivali - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi Uluslararası 1. Halk Dansları ve Müzik Festivali

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Halk Dansları ve Müzik Festivali, 2 Ağustos'ta başlıyor. Karagöl Yaylası Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek festival, 2 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Temel kampçılık, enstrüman eğitimleri ve müzik dinletilerinin yer alacağı festivalde, yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları da gösteri sunacak. Festivalin ikinci gününde ise Feza Gürsey Bilim Merkezi gösterisi, müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri yer alacak.

29.07.2024 17:51
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Beypazarı Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası 1. Halk Dansları ve Müzik Festivali 2 Ağustos'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karagöl Yaylası Tabiat Parkı içinde düzenlenen festival iki gün sürecek.

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival 2 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da temel kampçılık, klarnet, gitar, piyano, bağlama ve şan eğitimleri ile başlayacak.

Hanlarönü Meydanı'ndaki programda ise saat 16.30'da tarihi Beypazarı sokaklarında müzik dinletileri yapılacak, yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları gösteri sunacak, gece yarısına kadar sürecek etkinliklerde halk dansaları gösterilerinin yanı sıra konserler verilecek.

Festivalin ikinci gününde, Karagöl Yaylası Tabiat Parkı içindeki etkinlikler devam ederken, Hanlarönü Meydanı'nda Feza Gürsey Bilim Merkezi gösterisi, tarihi sokaklarda müzik dinletisi, tüm katılımcıların gruplar halinde festival alanına yürüyüşü, yabancı ve yerli halk dansları gösterisi ve solistler geçidi müzik konseri yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi Uluslararası 1. Halk Dansları ve Müzik Festivali - Son Dakika

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