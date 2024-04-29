Beypazarı Devlet Hastanesi, yeni hekimlerle daha fazla hastaya hizmet verecek

Güncel

Ankara'daki Beypazarı Devlet Hastanesi, göreve başlayan yeni hekimleriyle daha fazla hastaya sağlık hizmeti sunacak.

Beypazarı Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, anestezi, göz, ortopedi, aile hekimi, enfeksiyon hastalıkları ve üroloji alanında birer uzman hekimin daha göreve başladığı belirtildi.

Günlük 1300 ile 1500 kişiye poliklinik hizmeti verilen hastanede, ayda yaklaşık 40-42 bin hastanın muayene olduğu kaydedildi.

Hekim sayısının artmasıyla daha fazla hastaya hizmet sağlanacağı belirtilirken hastanede Beypazarı'nın yanında Nallıhan, Güdül, Mihalıççık, Kıbrısçık ve Seben ilçelerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunulduğu öğrenildi.