Beypazarı Devlet Hastanesinde 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor - Son Dakika
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Beypazarı Devlet Hastanesinde 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor

Beypazarı Devlet Hastanesinde 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor

Beypazarı Devlet Hastanesinde yeni hekimlerin göreve başlamasıyla 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi. Hastanede 5 dahiliye, 2 genel cerrah ve 8 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 39 uzman hekim görev yapmaktadır. Hastanede günlük ortalama 1200 civarında poliklinik hizmeti verilmektedir.

04.06.2024 14:39
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Beypazarı Devlet Hastanesinde yeni hekimlerin göreve başlamasıyla 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.

Beypazarı Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı Halil Doğan ile genel cerrah Batuhan Eyduran'ın yanı sıra bir de acil tıp uzmanı göreve başladı.

Böylece 5 dahiliye, 2 genel cerrahın yanı sıra 8 acil tıp uzmanı olmak üzere hastanede toplam 39 uzman hekimle sağlık hizmeti veriliyor.

Beypazarı Devlet Hastanesinde günlük ortalama 1200 civarında poliklinik hizmeti verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Devlet Hastanesinde 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor - Son Dakika

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