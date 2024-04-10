Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı

Mersin Değirmendere köyünde bayramlaşma töreni düzenlendi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.