Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı. İlçedeki camiler vatandaşlarla dolup taştı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Fatih Camisinde namaz öncesi vaaz verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

10.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar ilçedeki camileri doldurdu.

Fatih Camisinde İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, namaz öncesi vaaz verdi.

Namazdan sonra vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı - Son Dakika

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