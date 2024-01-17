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Beypazarı ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Beypazarı Karaşar, Beypazarı Kıbrısçık arası bağlantı yolunu kullanacak sürücülerin, Ahlatlık ve Burgaz ile Karagöl arasında kalan bölgede yoğunlaşan sis dolayısıyla dikkatli olmaları istendi.

Beypazarı ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
17.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları 43. Şube Şefliği, Beypazarı Karaşar, Beypazarı Kıbrısçık arası bağlantı yolunu kullanacak sürücülerin,1650 rakımlı Ahlatlık ve Burgaz ile Karagöl arasında kalan bölgede yoğunlaşan sis dolayısıyla görüş mesafesi azaldı.

Yetkililer, sis yoğunluğu olan alanlarda ve çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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