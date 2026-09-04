Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi

Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında kurum amirleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilirken, kamu hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi ve vatandaş odaklı anlayışın önemi vurgulandı.

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçedeki kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Kaymakamlıkta Coşkun'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurum amirlerince yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları da ele alındı.

Coşkun, kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çekerek, kurum amirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ünal Coşkun, Beypazarı, Ankara, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement