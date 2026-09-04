Beypazarı Kaymakamı Coşkun, kurum amirleriyle kamu hizmetlerini değerlendirdi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında kurum amirleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilirken, kamu hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi ve vatandaş odaklı anlayışın önemi vurgulandı.
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçedeki kurum amirleriyle toplantı yaptı.
Kaymakamlıkta Coşkun'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurum amirlerince yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları da ele alındı.
Coşkun, kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çekerek, kurum amirlerine çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA
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