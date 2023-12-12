Beypazarı Kaymakamı esnafları ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yukarı Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Alaattin Biçen ile sitedeki esnafları ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Esnaflarla tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, atölyedeki çalışanlarla görüşüp meslekleriyle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinden dolayı Yılmaz'a teşekkür eden esnaflar da ara eleman bulmakta ve çalıştırmakta sıkıntı çektiklerini anlattı.