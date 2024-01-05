Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, ilçenin tarihi çarşısını dolaştı.

Semer ustası İbrahim Atıcı, Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinin anısına minyatür semer, başka bir esnaf da kasket hediye etti.

Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerinde esnafa hayırlı iş ve bol kazanç diledi.