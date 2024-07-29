Beypazarı Müftülüğü Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun Katılım

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Beypazarı Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarının yoğun katılımla devam ettiği bildirildi

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ilçe merkezinde tüm camiler ile Kur'an kurslarında yaz dönemi Kur'an kurslarının sürdüğünü belirtti.

İnciler, "Bugün itibariyle bu kurslarımıza yaklaşık olarak 2 bin 500 dolayında öğrenci katılıyor. Bu çocuklarımız kurslarda, temel dini eğitimler ile namaz süreleri ve Kur'an öğreniyorlar." dedi.

Kurslarda öğrencilere, mahremiyet, çevre bilinci, teknoloji bağımlılığı gibi eğitimler de verildiğine işaret eden İnciler, 1 Temmuz'da başlayan Kur'an kurslarının 15 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.