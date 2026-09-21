Beypazarı MYO\'da 2026-2027 uyum programında öğrencilere bölümler tanıtıldı

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum programı gerçekleştirildi.

Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen program, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın çevrim içi gönderdiği "Hoş Geldiniz" mesajı ve Beypazarı MYO Müdürü Öğr. Gör. İ. Melih Gençten'in açılış konuşmasıyla başladı.

Program kapsamında bölüm başkanları ve öğretim elemanları, öğrencilere bölümler ile eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Oryantasyon etkinlikleri çercevesinde öğrencilere yönelik çeşitli konularda bilgilendirici seminerler de sunuldu. Bu kapsamda Öğr. Gör. Dr. Ayşe Ütük "Kampüs ve Yerleşke Alanlarında Yangın ve Afetlerle Mücadele", MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülhan Güldür "Kadın Platformu Tanıtımı", Öğr. Gör. Dr. Mustafa Cumhur Akbulut ise "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında sunum yaptı. Ayrıca Beypazarı Gençlik Merkezi liderleri Serkan Acıerik ve Arif Tekin, Gençlik Merkezinin faaliyetlerini tanıttı.

Uyum Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Selami Özal rehberliğinde öğrencilere kampüs alanı gezdirilerek tanıtım ziyaretleri gerçekleştirildi.

MYO Müdürü Gençten, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.