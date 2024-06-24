Beypazarı\'nda 1 Temmuz\'da başlayacak Kur\'an kursları 6 hafta sürecek

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1 Temmuz'da başlayacak Kur'an kursları 6 hafta sürecek.

Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ile Hamzalar, Cumhuriyet, Ayavaşık ve Hacıkara mahallelerinde belirlenen camilerin ek binalarında yapılacağı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra Hz. Muhammed'in hayatı ile okul dersleri için etütlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, 1 Temmuz'da başlayacak kursların 16 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.

Öte yandan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yaptığı açıklamada, Hacıkara Mahallesi bölgesinde inşası tamamlanmak üzere olan Bölge Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubu çocukları için de kayıtların başladığını bildirdi.