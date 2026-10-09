Beypazarı\'nda 5 okula bekçi görevlendirildi, servis denetimleri sıkılaştırıldı

Beypazarı'nda Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında okul güvenliğine yönelik tedbirler değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Coşkun'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Tufan, okul yolları ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, ilçede risk taşıdığı gerekçesiyle 5 okula bekçi görevlendirmesi yapılırken, okul bahçelerinde nöbetçi öğretmen sayısının ise ikiye çıkarılması ve okul servislerinde daha sıkı denetimin yapılması kararlaştırıldı.