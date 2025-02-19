Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipler, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde bulunan ağaçlarda budama işlemine başladı.
Budanan ağaçların ise kurutulduktan sonra vatandaşlara odun olarak verildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Ağaç Budama Çalışmaları - Son Dakika
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