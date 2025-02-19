Beypazarı\'nda Ağaç Budama Çalışmaları

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Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde bulunan ağaçlarda budama işlemine başladı.

Budanan ağaçların ise kurutulduktan sonra vatandaşlara odun olarak verildiği belirtildi.