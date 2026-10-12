Beypazarı'nda anız yangınları artışta, Ziraat Odası Başkanı Ateş ceza uyarısı yaptı - Son Dakika
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Beypazarı'nda anız yangınları artışta, Ziraat Odası Başkanı Ateş ceza uyarısı yaptı

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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş, anız yakılmasına karşı olduklarını söyledi. Ateş, Kırbaşı, Kapullu ve Gürsöğüt havalisinde anız yangınlarında artış gözlemlediklerini, toprağın verimini düşürdüğünü, jandarmanın denetim yapacağını ve yakanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, "Özellikle Kırbaşı havalisi, Kapullu havalisi, Gürsöğüt havalisinde anız yangınlarında artışlar gözlemliyoruz. Bu yanlış bir uygulama." dedi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ateş, anız yangınlarına karşı olduklarını ve yangının toprakta bir çok minareli öldürdüğünü belirtti.

Toprağın verimini artırmak yerine toprağın yakıldığına dikkati çeken Ateş, "Anız yakılmasına karşıyız. Son günlerde anız yakmalar arttı. Özellikle Kırbaşı havalisi, Kapullu havalisi, Gürsöğüt havalisinde anız yangınlarında artışlar gözlemliyoruz. Bu yanlış bir uygulama." diye konuştu.

Ateş, anız yangınlarının toprağın verimini düşürdüğünü belirterek, toprakta bulunması gereken bir çok yararlı elementi de yaktığını söyledi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş, jandarmanın denetimlerde bulunacağını, tarlasında anız yakanlara cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı'nda anız yangınları artışta, Ziraat Odası Başkanı Ateş ceza uyarısı yaptı - Son Dakika
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