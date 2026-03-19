Beypazarı\'nda Bayram Temizliği

Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde ilçe merkezindeki çarşı ve sokakların yıkayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin Bankalar Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Demirciler Sokak ve Alaettin Sokak'ta gece saatlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek bölgeyi bayrama hazır hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, bayram süresince ilçede yoğunluk beklediklerini aktararak, bu nedenle temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Kasap, Beypazarı'nın turizm açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistlerin tarihi sokaklarda temiz ve düzenli bir ortamda gezebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.