Beypazarı\'nda çıkan yangında 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü

Beypazarı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü.
Akçakavak Mahallesi Gömleksiz Köprü mevkisinde gece saatlerinde bir buğday tarlasında yangın çıktı.
Yangını gören bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü.
Akçakavak Mahalle Muhtarı Mehmet Nacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale edilerek, geniş bir alanın yanmasının önüne geçildiğini söyledi.
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