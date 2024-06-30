Beypazarı'nda çıkan yangında 30 dönüm ekili alan zarar gördü

Beypazarı ilçesinin Oymaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında 30 dönüm ekili alan zarar gördü.
Çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle buğday ekili alana yayıldı.
Mahalle muhtarı Ergün Tuncel, köylüler olarak yangına müdahale ettiklerini ancak 30 dönüm ekili alanın küle döndüğünü söyledi.
Öte yandan, Dikmen Mahallesi'nin Höyük mevkisinde çıkan yangın ise buğday tarlasına sıçramadan söndürüldü.
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