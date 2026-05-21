Beypazarı\'nda Dolu ve Sağanak Yağış

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle Kirmir Çayı kenarları, Mihalıççık kara yolu, orman fidanlık bölgesi alanında su birikintileri oluştu.
Araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
Tahir Mahallesi Muhtarı Adem Erdoğan, ekili tarım alanlarının yağıştan zarar gördüğünü söyledi.
