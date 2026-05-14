Beypazarı\'nda Dolu Zarar Verdi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde fırtına ile karışık dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Harmancık Mahallesi ve ova köylerinde etkili dolu nedeniyle marul ve kıvırcık ekili yüzlerce dönüm tarla yağıştan etkilendi. Ekili alanlarda bulunan mahsuller dolu yağışından dolayı zarar gördü.