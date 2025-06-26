Beypazarı\'nda Evler Temizleniyor

Beypazarı Belediyesi ekiplerince yardım ve bakıma muhtaç kişilerin evleri temizleniyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardım ve bakıma muhtaç kişilere ev temizliği hizmeti sunuyor.
Ziyaret ettikleri ikametleri havalandıran ekipler, mutfakları ve camları temizliyor, halıları süpürüyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, vatandaşların sağlıklı ortamlarda yaşamasına olanak sağladıkları belirtti.
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