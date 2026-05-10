Beypazarı'nda Kardeş Kavgası: Bir Ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıkara Mahallesi'nde cezaevinden izinli çıkan B.Ç. (31) ile kardeşi N.Ç. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, N.Ç, ağabeyi B.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ağabey B.Ç, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ankara'ya sevk edilen B.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı N.Ç, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.