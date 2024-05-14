Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kariyer Merkezi açıldı.
Belediye Başkanı Özer Kasap, sektörün öncü firmaları ile vatandaşın istihdam sorununa çözüm bulmak temel hedefi ile merkezin faaliyete başladığını belirtti.
İş arayan adaylar ve iş veren temsilcilerinin belediye bünyesinde faaliyete geçen merkeze başvurarak kariyer danışmanlarından ücretsiz destek alabileceklerini vurgulayan Kasap, "Kariyer Merkezi, iş arayanlarla personel arayanlar arasında bir köprü vazifesi görecektir." ifadelerini kullandı.
Merkeze, "kariyermerkezi@beypazari.bel.tr" adresinden de ulaşılabilecek.
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