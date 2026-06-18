Beypazarı'nda Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 6 gündür aranan 79 yaşındaki Arif Uysal, yürüyüşe çıktığı yayla evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.
Beypazarı'na bağlı Karaşar Mahallesi Çukurören Yaylası'ndaki yayla evinden yürüyüş yapmak üzere ayrılan Arif Uysal'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları 6 gün boyunca sürdürüldü.
Çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda son 3 günde yaklaşık 400 kişi görev aldı.
Uysal, dron destekli yürütülen arama çalışmalarında, Çukurören Yaylası'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dikenli Yaylası mevkisinde otluk alanda bulundu.
Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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