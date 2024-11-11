Beypazarı\'nda Kış Yardımları Başlıyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yaklaşan kış öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdüreceği bildirildi.
Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine, kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini söyledi.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç aile ve kişilerin evlerinin temizliğinin yanı sıra kişisel bakımları evlerinde yapıyor.
Müdürlükçe ihtiyaç sahiplerine kışın yakacak yardımı da yapılıyor,
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