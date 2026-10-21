Arabanızın camında 200 TL görürseniz sakın almayın

Alışveriş merkezi ve market otoparklarında son dönemde sıkça karşılaşılan yeni bir hırsızlık yöntemi kamuoyunda büyük endişe yarattı. Sürücülerin dalgınlığından ve merakından faydalanan hırsızlar, araç sileceklerine sıkıştırdıkları parayla vatandaşları hedef alıyor.

SÜRÜCÜ PARAYI ALMAK İÇİN İNİNCE...

Söz konusu yöntemde hırsızlar, sileceklerin arasına 200 TL gibi dikkat çekici banknotlar sıkıştırarak sürücünün araçtan inmesini sağlıyor. Ön camdaki parayı fark edip araçtan inen vatandaşlar genellikle kapıyı ve kontağı açık bırakıyor. Bu anı kollayan hırsızlar hızla araca yönelerek koltuktaki çanta, telefon ve değerli eşyaları dakikalar içinde çalıyor; kimi zaman ise çalışır haldeki aracı gasp ederek kayıplara karışıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yurt dışında da oldukça yaygınlaşan bu hırsızlık modeline karşı güvenlik güçleri ve yetkililer vatandaşları uyardı. Otoparklarda silecek veya camda yabancı bir cisim ya da para gören sürücülerin araçtan kesinlikle inmemesi, kapıları kilitleyip güvenli bir alana geçtikten sonra durumu kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.