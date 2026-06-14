Beypazarı'nda Mantar Toplayan Yaşlı Adam Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'nda Mantar Toplayan Yaşlı Adam Kayıp

Beypazarı\'nda Mantar Toplayan Yaşlı Adam Kayıp
14.06.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 yaşındaki Arif Uysal, mantar toplarken kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde önceki gün mantar toplamaya çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Arif Uysal'ın (79) topladığı mantarlar bulundu ancak henüz kendisine ulaşılamadı.

Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası'nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi. Haber alınamayan Uysal'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür yürütülen çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu belirtildi. Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Arif Uysal, Beypazarı, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Mantar Toplayan Yaşlı Adam Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

14:49
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba
14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:02
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 15:03:24. #7.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Mantar Toplayan Yaşlı Adam Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.