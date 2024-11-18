Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrencilere taşıma hizmeti veren servislerin denetimleri gerçekleştiriliyor.
Beypazarı Kaymakamlığınca görevlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan servis denetim komisyonu, çeşitli okullardaki servislerde denetim yaptı.
Öğrencilerin eğitim gördüğü okullara daha güvenli ve sağlıklı erişebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan şoförlere gerekli uyarılarda bulunuldu, eksikleri bulunmayan şoförlere teşekkür edildi.
Servis şoförlerine ayrıca, hız kurallarına uyma, öğrencilerin kemer takmalarına özen gösterme ve indirme bindirme noktalarına dikkat etme uyarısı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Öğrenci Servis Denetimleri Başladı - Son Dakika
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