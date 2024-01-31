Beypazarı ilçesinde öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.
Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı aylık öğrenci servisi fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.
Doğan, bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinde enflasyon, malzeme, işçilik ve saire artışları, maliyet hesapları ve uzman görüşleri dikkate alınmak suretiyle, lira üzerinden aşağıdaki şekilde kabulü 5362 sayılı yasanın 62. maddesi hükümleri gereği yönetim kurulunca kararlaştırılmasının akabinde zamlı fiyat tarifesinin oluşturulduğunu kaydetti.
Aylık öğrenci servis ücretlerinin, "öğrenci başına sabah-akşam 1200 lira, sabah-öğle-akşam 1600 lira ve rehber öğretmen için 500 lira" olarak belirlendiği belirtildi.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı ilçesinde öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?