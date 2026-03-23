Beypazarı\'nda Okullar Yeniden Açıldı

Beypazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Tatilin sona ermesiyle ilçedeki 10 bin 250 öğrenci ve 675 öğretmen ders başı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Kendileriyle sürekli bir arada olduklarını belirten Uslu, okul ziyaretlerine devam edeceklerini ifade etti.