Beypazarı’nda Babalar Günü’nde şehit ve gazi ailelerine kahvaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Babalar Günü kapsamında şehit ve gazi aileleri için kahvaltı programı düzenlendi.

Beypazarı Belediyesince bir restoranda gerçekleştirilen organizasyona katılan Kaymakam Ünal Coşkun, katılımcıların Babalar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Özer Kasap ise konuşmasında "Sizler, şehitlerimizin birer emanetisiniz. Her daim baş tacımızsınız. Bu ülke için severek canlarını feda eden evlatlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da şehit ve gazi ailelerinin daima yanında olacaklarını ifade etti.