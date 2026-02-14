Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan şelale, son günlerde yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde metrelerce yükseklikten akan şelale, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzara oluşturuyor.
Mahalle muhtarı Hasan Özkan, bu yıl kırsal kesimlerin yoğun yağış aldığını söyledi.
Özkan, son zamanlarda yağmur ve karların erimesiyle mahallelerindeki şelalenin yeniden aktığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Şelale Yeniden Akmaya Başladı - Son Dakika
