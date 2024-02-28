Beypazarı'nda Sobadan Kaynaklanan Gaz Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beypazarı'nda Sobadan Kaynaklanan Gaz Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beypazarı\'nda Sobadan Kaynaklanan Gaz Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşanan olayda, Mehmet Uluca isimli bir kişi sobayı yakmaya çalışırken gazın parlaması sonucu ağır yaralandı. Uluca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazının ardından defnedildi.

28.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken gazın parlamasıyla yaralanan Mehmet Uluca (68) hayatını kaybetti.

Köst Mahallesi'ndeki evinde sobayı yakmaya çalışırken gazın parlaması nedeniyle vücudunun değişik yerlerinde birinci derece yanık oluşan Uluca, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uluca, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uluca, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda Sobadan Kaynaklanan Gaz Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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