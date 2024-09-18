Beypazarı'nda Türkçe İsimlendirme Kararı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni yapılacak bina ve site ile ruhsat alacak iş yerlerinde Türkçe isimlendirmeye öncelik verilmesi kararı alındı.

Belediye Meclisince oy birliğiyle, yapı iskanı aşamasında ya da yeni yapılacak bina ve siteler ile ruhsat alacak iş yerlerinde Türkçe isimlendirmeye öncelik verilmesi kararı alındı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, alınan kararın Beypazarı'nın kültürel değerlerine ve Türkçeye saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.