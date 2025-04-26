Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ele geçirildi, E.S. polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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