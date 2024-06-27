Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 28 Haziran Cuma günü taşra mahalleler ile bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde Hacıkara Mahallesi Çaykenarı Sokak, Bağırsakdere mevkisi, Karapınar'da üç sokağa, Kırbaşı yolu mevkisi, Fazıl Güngör çiftliği bölgesi ile Başağaç Mahallesi'nin tamamında uygulanacak.