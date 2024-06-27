Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, 09.00-17.00 saatleri arasında Hacıkara Mahallesi Çaykenarı Sokak, Bağırsakdere mevkisi, Karapınar'da üç sokağa, Kırbaşı yolu mevkisi, Fazıl Güngör çiftliği bölgesi ile Başağaç Mahallesi'nin tamamında uygulanacak.

27.06.2024 14:45
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 28 Haziran Cuma günü taşra mahalleler ile bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde Hacıkara Mahallesi Çaykenarı Sokak, Bağırsakdere mevkisi, Karapınar'da üç sokağa, Kırbaşı yolu mevkisi, Fazıl Güngör çiftliği bölgesi ile Başağaç Mahallesi'nin tamamında uygulanacak.

Kaynak: AA

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