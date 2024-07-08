Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 09.20-17.20 saatleri arasında Hacıkara Mahallesi'nin bir bölümünde, 09.30-17.29 saatleri arasında ise Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla bölgesinde gerçekleştirilecek.