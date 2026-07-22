Beypazarı'nda Yaz Kur'an Kursları ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yaz Kur'an Kursları ve Spor Etkinlikleri

Beypazarı\'nda Yaz Kur\'an Kursları ve Spor Etkinlikleri
22.07.2026 17:43
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Beypazarı'nda yaz Kur'an kurslarında 2 bin öğrenciye okçuluk, dart ve satranç gibi etkinlikler düzenleniyor.

Beypazarı ilçesinde, yaz dönemi Kur'an kurslarında öğrenciler için sportif etkinlikler de düzenleniyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yaz dönemi açılan Kur'an kurslarına yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.

Kurslarda öğrencilere Kur'an öğretmenin yanı sıra sportif etkinlikler de düzenlendiğini ifade eden Süsün, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin huzurunu yaşıyor. Bunun yanında okçuluk, dart ve satranç gibi etkinliklerle hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor. Bu güzel buluşmalar sayesinde kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik duyguları daha da güçleniyor. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, sadece ilmin değil, sevginin, paylaşmanın ve güzel ahlakın da öğrenildiği yuvalardır. Birlikte öğreniyor, oyunlar oynuyor, gülümsüyor ve gönüllerimizi muhabbetle birleştiriyoruz."??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Yaz Kur'an Kursları ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika

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