Beypazarı'ndan Üreticilere Hibe Fide Desteği

Beypazarı Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılacak sebze fideleri için başvuruların alınmasına başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle dağıtılacak fideler için başvuruların "baskenttarim.ankara.bel.tr" adlı internet sitesinden alınacağı belirtildi.
Açıklamada, yüzde 50 hibe destekli fide başvuruların 25 Nisan'a kadar süreceği kaydedildi.
