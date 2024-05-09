Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye aday - Son Dakika
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Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye aday

Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nden kalıcı listeye aday

Beypazarı, UNESCO Alan Yönetim Planının Hazırlanması ve Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek kalıcı listeye girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beypazarı'nın korunmuşluk seviyesini yükselterek UNESCO kalıcı miras listesine adını yazdırmak isteyen yetkililer, ilçenin doğal güzellikleri, sit alanları, zanaatkarları ve köklü mutfağını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

09.05.2024 14:17
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın kalıcı listeye girmesi için "UNESCO Alan Yönetim Planının Hazırlanması ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanı Tuğba Şenol, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beypazarı, korunmuşluk noktasında olan bir ilçemiz. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bu korunmuşluk seviyesini bir üst plana çıkararak UNESCO kalıcı miras listesine adını yazdırmak. Beypazarı, önemli unsurların mimarisiyle öne çıkmış bir ilçe. Beypazarı'nın doğal güzellikleri, sit alanları, zanaatkarları, oturmuş ve köklü rasyonel mutfağını ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum."

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Beypazarı'nın tarihi bir ilçe olduğunu belirterek, "Bizim en büyük eksikliğimiz ürün eksikliğimiz. İnsanlar neden burada kalmıyorlarsa, bunun nedenini hızlı bir şekilde araştırmamız lazım. Burada temel neden, ürün eksikliğimiz." dedi.

Kaymakam Vedat Yılmaz ise Beypazarı'nın kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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