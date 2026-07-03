Karayolları 43. Beypazarı Şube Şefliği yol ağındaki D140 Kontra kesim nolu kara yolunun Nallıhan-Beypazarı arasındaki bir bölümünde çalışma başlatıldı.
Çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, firma temsilcilerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Kara yolunun, Nallıhan'dan Beypazarı yönüne doğru Sarıyar beklemesi kavşağına kadar olan 7 kilometrelik bölümündeki çalışmaların, planlanan takvime göre tamamlanması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Yolunda Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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