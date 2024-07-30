Beypiliç ve Erpiliç'e çevre katliamı cezası: 2 milyon lira

Güncel

Beypiliç ve Erpiliç'ten çevre katliamı: 2 milyon lira ceza kesildi

Kesimhanelerinin pisliğini dereye akıtan Beypiliç ve Erpiliç'e ceza: Bolu Valiliği suç duyurusunda bulundu

BOLU - Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmalarının kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları zehirli atıklar sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından firmalara toplam 2 milyon 320 bin TL para cezası kesildi. 2 firma hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarına girdi. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görüntüler sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Beypiliç ve Erpiliç'e "arıtmayı çalıştırmamaktan" tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Bolu Valiliği tarafından ayrıca 2 firma hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.